JAAK MADISON Kas rahu iga hinna eest saab olla eraldi eesmärk?

Paraku on ka avanenud võimalus nendel inimestel oma mõtete väljendamiseks, kes üldiselt rahvusvahelistes suhetes, diplomaatias ja militaarvaldkonnas ennast pädevaks nimetada ei saa. Samas ka nendel, kes saavad, kuid kellele sümpatiseerivad naiivselt üllad mõtted sellest, kuidas Venemaa peab püha sõda kristliku maailma eest ning kuidas ikka tegelikult kõik teised on sõdades süüdi, kuid mitte Venemaa ise.

Kuid räägime rahust. Iga mõistlikult toimiva ühiskonna eesmärk peab olema elada rahus. See tähendab elada rahus nõnda, et ühiskonda ei ähvardaks väline oht, sisemiselt ühiskond suudab tasandada erimeelsused ning suudab leida kompromisse rahu säilitamiseks. Paraku on enam kui küsitavad motiivid, kui rahust kui eesmärgist iga hinna eest räägivad näiteks hr Orbán või riigikogu liige hr Vooglaid.