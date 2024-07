DORIS PÕLD Eesti saadikud peavad Euroopas võitlema piiriüleste digiteenuste eest

Kuna me räägime, et «digi» on meie DNAsse juba sisse kirjutatud ja eestlased armastavad kasutada digitaalseid teenuseid, siis tundub loogiline, et peaksime ka Euroopas olema antud teemade kõneisikud. Digiteemad on kogu ühiskonna – ka suure Euroopa ühise kogukonna – teemad. Anname tehnoloogiasektori poolt kaasa mõned mõtted.