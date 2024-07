Lahkuv peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) ei kuulu kindlasti mitte nii-öelda reapeaministrite hulka, kelle nime ei suuda enamik valijaid 15–20 aasta pärast isegi meenutada. Põhjus pole ainult selles, et ta oli Eesti esimene naispeaminister, vaid ta on ka oma poliitiliselt käekirjalt ja stiililt olnud eelkäijatest nõnda erinev, et ei sobitu kuidagi meie tüüpiliste valitsusjuhtide galeriisse, kirjutab politoloog Tõnis Saarts.