ANDRY KRASS Konkurentsiamet on võimetu ohjama vee-ettevõtete ülikasumeid

Veeteenuse reformi vajaduse selgitamisel on selle eestkõnelejad märkinud õigesti, et eurotoetuste lõppemise ja veesektori killustatuse tõttu on veereform Eestis möödapääsmatu. Vähemalt sama vajalik on reform aga selleks, et vältida vee-ettevõtjate monopoolse turujõu kuritarvitamist tulevikus. Seda enam, et reformi üks tulem on suure tõenäosusega vee-ettevõtluse konsolideerumine ja veemonopolide turujõu suurenemine, kirjutab kliimaministeeriumi veereformi töögrupi liige Andry Krass.