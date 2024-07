MARGUS TSAHKNA Eesti läheb NATO tippkohtumisele kolme eesmärgiga

Alustan Ukrainast. Kuna Venemaa käimasolev agressioon Ukraina vastu kujutab endast ohtu kogu Euro-Atlandi piirkonnale, on igati loomulik, et NATO kui keskne selle piikonna julgeolekut kindlustav organisatsioon võtab senisest suurema rolli Ukraina toetamisel ja võidule aitamisel.

Ootame tippkohtumiselt selget kokkulepet, et liitlaste sõjaline toetus Ukrainale püsib. Seejuures on võtmetähtsusega koormajagamine liitlaste vahel, abi andmise läbipaistvus ja lubaduste kestlikkus. Tippkohtumine peab andma selge sõnumi, et Ukraina abistamisel on igal liitlasel oma roll ja vastutus, igaüks teeb oma osa ära ning Ukraina teab, millega saab agressiooni tagasilöömise planeerimisel arvestada.