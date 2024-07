EINAR TEESALU Purustame müüdi, et on olemas purustiga lahendatav «vanarehvide probleem»

Samas purustamine kui selline ju vanarehvide taaskasutusprotsessis päris kontekstiväline toiming ka pole. Ainuüksi rehvide purustamine ei lahenda paraku iseenesest ühtegi vanarehvide taaskasutusprobleemi. Küll aga eeldavad mitmed vanarehvidega seotud taaskasutusviisid rehvide purustamist kasutamiseks alternatiivkütusena tsemenditööstuses, kasutamiseks prügilate drenaažikihtides, karjääride tagasitäitmisel või ühel päeval, kui on võimalik, siis põlevkiviõli tootmisel. Lugu on nimelt selles, et teoreetiline võimekus ja päriselu ei kattu kuigi täpselt. Vanarehvide kasutamisega põlevkiviõli tootmisel on kaasnenud kvaliteedikõikumised, mida lõpptoodangu, kütuse, aspektist lubada ei saa. Nii võib õli müümata jääda.