SERGEI MEDVEDEV Terrori semiootika - Venemaa peab sõda reaalsusega

Viimastel aastatel, eriti pärast nn sõjalise erioperatsiooni algust, domineerib vene elus kaks alget: terror ja grotesk, kutsudes esile kaks vastandlikku tunnet – hirm ja naer. Ühest küljest toimub igapäevase füüsilise terrori vool: lahingud rindel ja Ukraina linnade tulistamine, piinamised ja hukkamised, opositsionääride mõrvad, olme- ja tänavavägivald, kus osalevad rindelt naasnud võitlejad. Ent sellega paraleelselt, sellega kentsakalt ristudes, kasvab absurdilaine: riigiduuma seaduseelnõud ja kohalikud initsiatiivid, kodanike pealekaebused ja Z-kultuuri artefaktid. Ajuti tundub, et üks on teisest lahutamatu: mida õõvasem on hävingu ja surma bakhanaal Ukrainas, seda naljakamad, grotesksemad ja armetumad on uudised Venemaalt endalt.