ANDREI KUZITŠKIN Putin on Vene rahva zombistanud

Sõda on hirmus, sest toob surma. See on kohutav, kui inimesed surevad. Kuid sageli hävitab sõda hingesid ja see on veelgi hullem. See on hirmsam, sest surnud vajuvad unustusse. Aga sandistunud teadvusega inimesed elavad edasi ning kujutavad endast ohtu teistele ja iseendale. Nii juhtus Hitleri Saksamaal. Sama juhtus ka Putini Venemaal: rahvast totalitarismiviirusega nakatades õnnestus Putinil venelastest zombirahvas teha, kirjutab Venemaa ekspert Andrei Kuzitškin.