Äsja Kasahstanis lõppenud Shanghai koostöö organisatsiooni kohtumisel vormistati Valgevene ka selle organisatsiooni liikmeks. Hiina RV aitab seega stabiliseerida Valgevene poliitilist süsteemi ning Valgevene omakorda väljuda senisest välispoliitilisest isolatsioonist. Üritatakse näidata, et Valgevenel on teisigi olulisi välispartnereid peale Venemaa ja Iraani. Valgevene president ei ole siiski käinud Põhja-Koreas.

Eile hakkas sotsiaalmeedias levima videoklipp sellest, kuidas Venemaa ballistiline rakett Iskander M tabab Patrioti süsteeme. Tegemist oli Vene armee luuredroonilt filmitud sündmusega. Ilmselt oli Ukraina väejuhatus häiritud sellise info leviku võimalustest ja mõjudest,. Ukraina õhuvägede juhataja tegi avalduse, et nii 3. kui 6. juuli Vene raketirünnaku tagajärjel tabasid Vene raketid Patriot-süsteemi, aga ka lennukite makette. Oleks raske uskuda, et Ukraina avaldab sellisel kujul valeteavet. Seni on nende poliitika olnud ebameeldivatest asjaoludest mitte kõneleda. Hiljuti jõudis kolmas Patriot-süsteem Saksamaalt Ukrainasse ning senise teabe kohaselt ei ole Venemaa suutnud seni rakettidega Patrioti kaitsest läbi murda. Ukraina väejuhatuse selline üsna tavatu käitumine oli ilmselt tingitud kartusest, et Venemaa info levib lääneriikide meedias ning rikub oluliselt õhutõrje vahendite ning F-16 lennukite üleandmist Ukrainale.