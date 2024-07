Beloussovi arvates tuleks kiiremas korras muuta duumasaadikud sõjaväekohuslasteks ning saata meessoost rahvaesindajad rindele. Seal saaksid nad võrdselt teiste Venemaa kutsealustega täita oma «kohust kodumaa ees» ja näidata sellega, et raskel ajal on ka duumasaadikud valmis mitte ainult teisi sõtta saatma, vaid ka ise oma armastatud isamaa eest võitlema.

Beloussov kinnitas mitu korda, et selline samm tõstaks järjest madalamale vajuva riigiduuma ning üldse Venemaa kogu valitseva aparaadi prestiiži. Enamik kokkutulnuid kuulas seda kaitseministri uut initsiatiivi, kattudes külma higiga. Beloussov märkas oma kolleegide ja alluvate reaktsiooni ja teatas, et riigivara riisumise ja rahva kukil elamise ning oma ametikoha kasutamise rahva kulul rikastumiseks ajad on jäädavalt möödas. Kõik viitaks justkui sellele, et küll on ikka tubli see uus kaitseminister. Ja tarbetud naiskindralid saatis ta erru ja oma eelkäija Sergei Šoigu lähikonna liikmeid hakkas ta rapsima ja raputama ning nüüd siis tahab ka rasva läinud ja rahva kukil rikastunud riigiduuma saadikuid rindele saatma hakata.