Vanus on suhteline...ja ei ole ka. Kui praegune pensioniealine on võimekam nõukogude 40-aastasest, siis võiks tulevikus olla kõrgetel ametikohtadel ka väga vanad inimesed, ilma et sellega kaasneks eale omaste tunnuste üle naermine, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.