Anti Kalda Kanep ja teismelised: mida näitab legaliseerinud riikide kogemus?

Noorelt kanepit tarvitama hakanud inimestel on suurem risk pikaajaliseks tarbimiseks ja sellest tulenevateks tervisehäireteks. Foto on illustratiivne.

Harilik kanep (Cannabis sativa) on üks mõjukamaid taimi: ÜRO raporti (Special Points of Interest, UNODC, 2023) kohaselt on kanep maailmas kõige levinum narkootiline aine. 2021. aastal tarbis maailmas kanepit hinnanguliselt 219 miljonit inimest ja keskmiselt 10 protsendil regulaarsetest kanepitarbijatest on oht sõltuvushäirele, kirjutab Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Anti Kalda.