Et Venemaa president isiklikult sellise sõnavõtuga esines, ei näita ka vene propaganda aparaati kuigi nutikast küljest, sest kokkuvõttes marginaliseeriti ikkagi Venemaa juhti. Ungari peaminister esitles seda külastust kui oma rahumissiooni, mis ei süvenda muljet temast, kui tõsiselt võetavast tegelasest.

Ukraina pidas oluliseks teatada oma välisministeeriumi ametnike tasemel, et see visiit ei ole Ukrainaga kooskõlastatud ehk Ungari peaminister ei esinda mitte kuidagi Ukraina seisukohti. Ukraina tuletab ühtlasi meelde, et rahuläbirääkimised saavad toimuda ainult ÜRO põhikirjas sätestatud põhimõtete alusel. Kohtumise järgselt ei olnud kummalgi osalejal midagi ajalikku öelda, ehk tegemist oli eelkõige meedialavastusega.