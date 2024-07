JUHTKIRI Demokraatia meistriklass

Mida reedesed valimised Eesti jaoks tähendavad?

Esiteks seda, et Keir Starmeri leiboristlik partei jätkab suunda, mida esindavad Tony Blair ja Clement Attlee – see on totalitaarsetele diktaatoritele vastuhakkamise, mitte nende lepitamise suund. NATO loomine 1949. aastal oli üks Clement Attlee valitsuse hiilgavamaid saavutusi ja 1950. aastal saatis leiboristide valitsus Briti väed Korea sõtta võitlema Nõukogude Liidu toetatud kommunistidega.

Teiseks on Keir Starmer öelnud, et Ühendkuningriik peab «visandama tee», kuidas tõsta kaitsekulutused 2,5 protsendini SKTst. See on vähem konkreetne kui Rishi Sunaki samalaadsed lubadused, kuid pole põhjust arvata, et leiboristide juht suhtuks riigikaitsesse kuidagi oluliselt leigemalt kui tema konservatiivist eelkäija.

Kolmandaks on Eesti jaoks hea uudis Šoti Rahvuspartei täielik põrumine, mis tähendab, et uut rahvahääletust Šotimaa iseseisvuse küsimuses päris kindlasti ei tule. Mis omakorda tähendab seda, et Ühendkuningriiki ei killustata ja ta jääb Euroopas oluliseks sõjaliseks jõuks.