AK Fookus Ehmatus, mis kajas vastu üle maailma: kas need on vaba maailma liidrid?

USA president Joe Biden kinnitas Postimees Nädala trükkimineku ajal ametlikult küll endiselt, et kavatseb valimiskampaanias demokraatide kandidaadina jätkata, vaatamata näib et kogu maailma vapustanud teledebatile Donald Trumpiga, kus ta mõjus raugana. Eraviisiliselt on ta aga viidanud võimalusele, et loobub.