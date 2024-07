Tõsi, kõik RMKs susserdustena näivad tehingud on tehtud enne Marrani ametisseastumist. Samas: 2022. aasta novembrist, kui uus juht ametisse astus, on möödunud niipalju päevi ikka, et oleks võimalik olnud ka ilma riigikontrolli abita aru saada, mis kobarkäkke on riigimetsarahvas küpsetanud. Marran aga teatas, et tal oli muid tegemisi kui segadusi klaarida. Kõik see juhtus enne mind – see on ainus selgitus, mida Marranil jagada. Kümnete, kui mitte sadade miljonite eest on Marrani eelkäija Aigar Kallas teinud omi trikke, mille olemus tegijatele enam ei meenu. Kas RMK varastas metsa või varastati metsa RMK-lt – kes seda nüüd mäletab. «Riigimetsamaffia» on tegutsenud juba ammu enne, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, kus sellised valituile soodsate tehingute pakkumised pole kombeks ja on isegi karistatavad. See ei ole meie rahvuslik omapära, millega liitumisleping arvestaks.