NÄDALA NÄGU Suur lihtsustaja Kristen Michal

Kristen Michalil (RE) on suure kombinaatori maine. Et on väga kaval. Et mõtleb kaheksa käiku ette. Et mängib oma peas mitmemõõtmelist poliitilist malet. Et teab juba täna, millise partneri viskab aastal 2025 oktoobris koalitsioonist välja ja kelle asemele võtab. Kindlasti on tal valmis punutud rida mitmekäigulisi poliitilisi skeeme, mille õigel ajal sahtlist välja võtab. Lahkuv peaminister Kaja Kallas (RE) tunnustas samuti Michalit: «Michal on poliittaktikas palju tugevam.» Nii ja naa kompliment.