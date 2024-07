EAMETS JA TERRAS Laskemoona soetamine on võidujooks ajaga: riigikaitsemaks on aeglane lahendus

Eestis võib-olla vähem, aga Euroopas laiemalt levib Venemaa sõjajõudude olukorra kohta väärarusaam, et venelased on vallutussõjas Ukraina vastu saanud nii räsida, et enam meid ei ohusta. Kui praegu võib olla tõsi, et Eesti piiri tagant on väeosi viidud Ukraina rindele, siis samamoodi võib üsna kiiresti saada tõeks, et neid tuuakse suurel hulgal tagasi. Ilmselt rohkem kui neid enne oli.