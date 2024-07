Tehisaru ja inimaru on mõlemad vajalikud. Kärbeste kohta meil põhjalikku raamatuna kasutatavat määrajat ei ole. Tehisaru abil (autor kasutas Observation.org veebiliidest) jõudis autor liigini kägukärblane Anthrax anthrax, sest fotol on vajalikud tunnused hästi näha. Kärbse pea juurest paistavad aga ka ämbliku jalad. Nii väikese detaili alusel tehisaru ämblikku määrata muidugi ei oska, kuid pildistamisel nägi autor, et kärbse püüdis krabiämblik Misumena vatia.

Foto: Urmas Tartes