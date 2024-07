AK KIRJANDUSKOOL Alide Dahlbergi «Väike Mai»

«Väike Mai» on värssjutustus, mille algusridu paljud 1950. aastail lapsepõlve veetnud suurepäraselt veel tänagi peast teavad. Seda vaatamata asjaolule, et teosest loendamatul arvul kordustrükke ilmunud pole. Ehk kompenseerisid nii mõndagi omaaegsed tiraažid, mis «Väikese Mai» puhul küündisid 80 000ni. Esmalt ilmus lugu 1949. aastal kirjastuses Ilukirjandus ja Kunst Aleksander Pilari ja Aleksander Koemetsa imearmsate naturaalsete illustratsioonidega, mida Eesti Raamatu 1983. aasta kordustrükk edukalt taaskasutas. TEA Kirjastuse 2011. aasta uusväljaande jaoks on aga teksti jõulisemasse kaasaegsesse pildikeelde valanud Regina Lukk-Toompere.