Andres Herkel Dalai-laama hindab kullassepatööd

Kõige laiemalt võib eristada kahte lähenemist inimesele. Ühe käsitluse järgi oleme algolemuselt agressiivsed, vägivaldsed ja võistlevad. Kultuur natuke lihvib seda, aga hunt inimeses ei taltu. Teise vaate kohaselt on igaüks meist suunatud headusele ja armastusele – seda ka juhul, kui need omadused pole saanud välja areneda, näiteks kurjategija puhul.

Küllap on tegelikkus rikkam ja sisaldab hulga pooltoone. On aga üks fundamentaalne tõsiasi, mis kinnitab, et sisemise eneseregulatsiooni tarvis tuleb uskuda headuse prioriteeti. Kui me seda enda ja ligimese puhul ei usu, siis on meeleravi võimalused piiratud.