ERKKI BAHOVSKI Mis seisab ees nii Michalil kui ka Kallasel?

Korduvalt on viidatud, et tõenäoliselt peaministriks saav Kristen Michal tahab keskenduda pigem sise- kui välispoliitikale. On päevaselge, et enne tuleb kodus asjad korda saada, kui maailmas hakata ringi vaatama, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Bahovski.