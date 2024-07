Drastiline on seis Eestis ühistranspordi rahastusega – kuid olukorra päästmise kõrval pälvib hetkel suuremat tähelepanu liikuvusreform, mis on juba pikemat aega ettevalmistamisel. Vabariigi Valitsus on korduvalt öelnud, et see reform on prioriteet. Reformi paljude eesmärkide ja suundadega võibki nõus olla, kuid sellel dokumendil on hetkel puudu aja ja ressursside jaotamise plaan.