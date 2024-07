Temast on saanud potentsiaalne kandidaat Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele ametikohale. Samas on aga tema Eestiga seotud tegemised olnud nii mannetud, et ligi 50% küsitletutest hindab tema töö tulemuslikkust viie palli süsteemis hindega – üks!