Maarja Pild Nõiajaht Eesti moodi: lapsed on süüdi või tõestagu vastupidist

Viimastel päevadel on Postimehe veergudel ilmunud mitmeid artikleid juhtumi kohta, kus Haridus- ja Noorteamet järeldas tuginedes muuhulga nn tehisintellekti tuvastusprogrammidele, et kaks õpilast on eksamiosa koostanud kasutades täies mahus tehisaru. Otsused küll tühistati tõendite puudumise tõttu, kuid endiselt saab tänasest Postimehest lugeda harno juhi arvamust, et kui keegi ei näinud, siis see ei tähenda, et õpilased ei oleks eksamil spikerdatud. Kahtluste juurde jäämine olukorras, kus süüdistustele tõendeid ei leitud, on pehmelt öeldes hirmutav. Kas harno näol on tegemist riigiametiga, kellel on lubatud teha otsuseid tuginedes pikaaegse ametniku kõhutundele mitte tõenditele?

Kahtlused ei saa olla piisavad noore inimese elu rikkumiseks

Sõna «kafalik» on õigussüsteemi opereerimise iseloomustamisel ka teatud mõttes liigkasutud väljend, kuid hanro tehisaru otsuse juhtumis on keeruline leida paremat sõna sellele, mis toimub. Õpetajad kinnitavad harnole, et on eksameid hoolega jälginud, nutiseadmed on õpilastelt ära korjatud, esitatud on õpilase iseloomustused – miski ei kinnita mahakirjutamist. Ka õpilased ise selgitavad, et mahakirjutamist ei toimunud. Apellatsioonkomisjon teeb otsuse, et hanro on eksinud – ometi peab riigiasutuse juht vajalikuks meediale kommenteerida, et spikerdamist ei saa välistada. Süüdi kuni tõestatakse vastupidist?