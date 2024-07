Kas on variant, et Eesti riik veemajanduse reformi ellu ei vii?

On küll, aga selline käitumine oleks vastutustundetu valitsuse poolt ja kogu riigi veetarbijate suhtes. Üks peamisi põhjusi, miks riik veereformi kavandab, on asjaolu, et Euroopa Komisjoni ligi 20 aastat väldanud toetused meie veemajandusse lõppevad ning vee-ettevõtetel on viimaks aeg hakata iseseisvalt tiibu sirutama.