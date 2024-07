PEETER TALI NATO valmistub taas tuumapokkeriks

Vene impeeriumit ja impeeriumi mõjualasid taastav Putini režiim on pikas plaanis saavutamas edu, sest senine julgeolekuarhitektuur laguneb. Riigipiiride muutmine, mõjualade loomine ja valitsuste vahetamine sõjalise jõuga on saamas uueks normaalsuseks. Autoritaarsete režiimide loodavate liitude eesmärk on jagada ümber maailma ressursid, muuta maailmakorda, lõhkuda väärtuspõhine kooseksisteerimine, rahu ja tasakaal.