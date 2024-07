Aimar Altosaar Kui Moskva on nii armas

Moskva režiimi vallutussõda naaberriigi vastu hävitab iga päev Vene riigi mainet. Selleks peab olema päris pimedusega löödud, et mitte märgata vene armee ebainimlikkust ja halastamatust nende suhtes, kes ei soovi kuuluda «vene maailma» koosseisu. See sõda mürgitab kõik suhted, mis Venemaal maailmaga olnud on ja näitab vene imperialismi kogu selle koleduses, mida ei saa varjata mitte mingisuguse viigilehega, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar.