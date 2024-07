VAMBOLA PAAVO Seda kõike võidaksime Riia kiirrongist

Kerkib Ülemiste terminal ja käib trasside ehitus. Vaevalt soovime tulevikus kummitusobjekte turistidele näidata. Nii Eesti kui Läti valitsused peaksid ühiselt maha istuma ning leidma lahendused. Ehitame valmis kasvõi trassi Riiani, kui rohkem ei suuda, ja paneme sinnani rongid sõitma. Rail Baltic integreeriks omavahel kaks pealinna, looks kiire ühenduse ning tekiks sünergia Tallinna ja Riia vahel. Kui paarkümmend aastat tagasi paranes laevaliiklus Tallinna, Helsingi ja Stokholmi vahel, suurenes hüppeliselt sealt meile tulevate turistide arv. Inimene tahab tänapäeval jõuda kiirelt ja mugavalt kohale.

Eeskuju on olemas. Näiteks Vilniuse ja Riia vahel toimib eelmisel sügisel käivitunud rongiühendus edukalt, sõitjate puudust ei ole. Tartu ja Riia vahelisest liiklusest võime rääkida ja unistada, ent seal ei teki arvestatavaid sõitjate voogusid. Keegi ei hakka loksuma ebamugava Elroni rongiga Tartu kaudu Riiga. Aeg on kallis. Kui Tallinna ja Riia vahel saaks olema aastaks 2030 korralik rongiühendus, on võimalik läbida vahemaa pisut enam kui 2 tunniga.