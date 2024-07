RAINER SAKS Mida tegi Orbán Kiievis?

Ühtpidi andis ta mõista ning seda kinnitas ka Ukraina president, et kaks riiki liiguvad kahepoolse lepingu poole, mis võimaldab nende vahelised suhted nii öelda normaliseerida. Ungari on lõpetanud Ukraina teemade totaalse blokeerimise Euroopa Liidus ning viimase kolme nädala jooksul on välisminister ja peaminister andnud meedias mõnel korral mõista, et valmistatakse ette lepingut Ungari vähemuse teemal Ukrainas. Ungari peaminister on olnud ise vägagi häälekas Ukraina kritiseerija, mispärast on vaja teatavat ülemineku perioodi, et puhtama näoga edasi liikuda ning Ukraina näib seda Ungarile võimaldavat. Juba kaks kuud tagasi sai Ungarile selgeks, et neil ei ole enam võimalik Ukraina abi täielikult blokeerida ning nüüd tuleb ennast uue olukorraga kohandada.