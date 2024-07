2014. aastal europarlamenti kandideerides toonitas Kallas, et peame saama üle tundest, et Euroopa on kusagil kaugel. «Meie oleme Euroopa sama palju, kui seda on näiteks Saksamaa,» rääkis ta toona ERRile. Sellest on möödas kümme aastat. Kas tavaline eesti inimene tunneb nüüd, et tema on Euroopa?

Mulle näib, et siin on oluline teha vahet «meil» kui riigil ja kui rahval. Riigina oleme oma euroopalike väärtustega igati silma paistnud ja peab tõdema, suuresti on see peaministri teene. Aga kui palju teab tavaline eestlane Euroopa Liidu institutsioonide toimimisest või sellest, mis asju need tähtsad ninad seal Brüsselis päriselt ajavad? Ega seda saagi pahaks panna, arvestades, et see on tõeline sasipundar, aga ma kaldun uskuma, et neid inimesi ei ole palju.