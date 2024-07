VLADIMIR NIINIMÄKI Hullumeelne idee: Elektriautoga Aafrikasse

Kuidas tunneb end kosmonaut, kes valmistub esimest korda oma elus avakosmosesse minema? Tema ajju on kindlasti talletunud kõik juhised ja treenimisse on investeeritud sadu tunde. Kuid ta on kindlasti närvis. Mina olen sama närvis. Pool aastat tagasi ütlesin «jah» kõige hullumeelsemale projektile, mis mind senini autotööstusega sidunud on. Sõita elektriautoga Tallinnast Casablancasse ja tagasi. «Casablanca on...» – «Jah, see on Aafrikas,» vastab mulle Veli, Accelerista peatoimetaja. 13 000 kilomeetrit. Kuigi oleme tuttavad juba kaks aastat, pole ma temalt varem saanud nii seikluslikku ettepanekut. Minu hobi – kirjutada autodest – viis mind kunagi toimetusse ja mul on juba olnud üsna huvitavaid reise, kuid selline esimest korda.