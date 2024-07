DANIIL MARTIKAINEN-JARLUKOVSKI Eestikeelsele õppele üleminek tuleb lõpuni viia!

Aasta tagasi kirjutasin artikli, kus rääkisin eestikeelsele haridusele üleminekust. Sellest saati on progress õiges suunas läinud, kuid siiamaani on mõned inimesed ülemineku vastu või toetavad sellega venitamist. Seda on vaja ellu viia pikemalt viivitamata.