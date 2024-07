RAINER SAKS USA on kaotanud hirmu Vene tuumaohu ees

Praguseks muide on täiesti põhjuseta unustatud, et Venemaa president lubas kohe karistada iga riiki, kes julgeb Ukraina toetuseks välja astuda. Sellise avalduse tegi ta Ukrainale kallaletungi esimesel päeval oma telepöördumises.

Time'i konsulteerinud allikad väidavad, et Venemaa riigi juhid on mures, kuna USA on kaotanud hirmu Vene tuumarünnaku ees. Ehk teisisõnu, Venemaa strateegiline heidutus on tõsiselt kannatada saanud. Nüüd toimuvat sisemine diskussioon, kuidas kartus Venemaa tuumarelva ees taastada.