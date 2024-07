JUHTKIRI See ei ole lõpp

Samas ei tohi me pirtsutada. Me peame aru saama, miks valijad Euroopa mitmes riigis nii otsustasid ja olema võimelised töötama ka vajadusel uute valitsuste ja poliitiliste jõududega. Keskklass Euroopas tunnetab, et valitsev eliit on neist kaugenenud ega arvesta nende huvidega. Eliidi oma mull on lõhkenud ja lõhkeb ilmselt veel. Lõuna-Euroopa riikide erinevatele arusaamadele viitas ka laupäevases intervjuus suursaadik Jüri Luik: «…aga kui me tahame, et nemad osaleks Ukraina aitamisel ja näiteks Balti riikide kaitsmisel, siis peame nende muresid mõistma ja neist aru saama küsimustes, mis peamiselt on seotud NATO lõunatiivaga.» (PM AK, 29.06). Seega enne, kui parempopuliste hukka mõista, uurigem Euroopa valijate meeleolusid. Euroopa hoiakutest arusaamine on samuti osa meie julgeoleku tagamisest.