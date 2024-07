MATTIAS JÕESAAR Kas kehvas seisus paneelelamud vajaksid lammutamist?

Kui eestlasele tuleb välismaalane külla, kellega koos Eestimaad avastada, armastab eestlane järjekordset hajaküla tutvustades uhkusega rääkida meie rahva eraklikust iseloomust ja kuidas parim naaber on see, keda sa kunagi ei näe. Kui välismaa külaline on lehvituste saatel lennukile saadetud, läheb eestlane aga oma koju – paneelmajas asuvasse korterisse, kus kuuleb läbi seinte naabri iga tüli ja kus on kohe ära tunda, kui viis korrust allpool elav isik sibulat praeb.