Eesti isevarustusvõime on märksa kehvem kui Soomel. Üheks põhjuseks on siin suurtootjate poole kaldu põllumajandustoetused, nii et eriti köögi- ja puuvilja tootvad väiketalud ei suuda kuidagi suur- ja välisfirmadega konkureerida, kirjutab Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor Garri Raagmaa.