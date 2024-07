Garri Raagmaa Eesti riik nuumab miljonitoetustega meie isevarustusvõimet pärssivaid suurfirmasid

Eesti isevarustusvõime on märksa kehvem kui Soomel. Osalt seetõttu, et põllumajandustoetuste jagamine on suurtootjate poole kaldu ja nii ei suuda väiketalud kuidagi suur- ja välisfirmadega konkureerida. Sama rada jätkates suureneb veelgi eriti just köögi- ja puuvilja sissevedu. Maakogukonnad kaotavad töökohad ja viivad endaga ka piirkonna elujõu. Toidusektor vaesestub ja kaotab suuremate kriiside korral jätkusuutlikkuse.