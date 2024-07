HOLGER MÖLDER Bideni suur kaotus teledebatil

Mure on pigem Bideni füüsilise väljanägemise pärast, tema mõistus on endiselt selge, kuid kahe väitleja võrdluses nägi ta välja kui rauk täis elujõus mehe vastu hoolimata sellest, et nende vanusevahe on kõigest neli aastat. Trump kinnistas pidevate korduste abil ideed, et Bideni näol on tegemist USA ajaloo nõrgima presidendiga, kes on hävitamas kõike seda, mida tema on riigile andnud.