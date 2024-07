RANDO KRUUSMAA Riigikaitsemaksust ehk jutupunktid koalitsiooni läbirääkimisteks

Ehk siis ajaloost. Ei olnud ammu, kui poliitikud õppisid selgeks mõiste «laiapindne riigikaitse». Selles ei olegi midagi taunimisväärset, kui poliitikud midagi enesestmõistetavat omaks võtavad, kui ei oleks olnud ühte nüanssi. Nimelt avastasid poliitikud väga kiiresti, et oma valdkonna eelarvelisi puudujääke oleks kasulik katta riigikaitserahast, sest see riigikaitse – 2 protsenti SKTst – tundus toona nii suur ja hoomamatu suurus, et kõik tahtsid sellest osa saada. Nii püüti riigikantseleis maha müüa kõiki oma valdkonna puudujääke laiapindse riigikaitse osana, et saada lisaks ressursse eelarvesse. Kohati see ka õnnestus.