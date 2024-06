MARKO ERR Veemajandusreform tooks Eestisse Euroopa ühe kalleima kraanivee

Veekraan. Foto on illustreeriv.

Vee ja kanalisatsiooniteenused on viimase kümnendi jooksul kallinenud Eestis ligi kaks korda kiiremini kui keskmine elukallidus. Kui keskmine hinnatõusu tulemusena on elu läinud viimase 13 aasta jooksul üle poole kallimaks, siis vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on samal ajal enam kui kahekordistusid.