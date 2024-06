Kui keiser Vespasianus maksustas Rooma avalikud käimlad, ütles ta, et «raha ei haise». Selle vastu on raske vaielda. Hoopis huvitavam on lugu sellest, et Rooma väljakaevamistel, mida seal teostatakse pidevalt, avastati ühe endise avaliku käimla seinafragmendil ladinakeelne kritseldus, mis tõlgituna tähendab «ma viskan sind kasutatud kiviga». Lähemal uurimisel tegid ajaloolased ja arheoloogid selgeks, et «kasutatud kivid» olid antiikaja Rooma «WC-paber».