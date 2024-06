RAINER SAKS Haavatud Vene sõdurid saadetakse peale esmaabi andmist taas rindele

Deklaratsiooniga esitatakse OSCE liikmesmaadele terve rida üleskutseid Venemaa tegevuse ohjeldamiseks ning muuseas ka eraldi tribunali loomiseks Venemaa tegevuse uurimiseks ja süüdlaste vastutusele võtmiseks. Konkreetsed tegevusettepanekud ei ole võib-olla kõige olulisemad. Olulisem on, et üks rahvusvaheline ja selles küsimuses relevantne esinduskogu on andunud venemaa tegevusele selge hinnangu ning see võib hakata mõjutama teistegi rahvusvaheliste kogude hinnanguid ja tegevust. Diplomaatilisel rindel ahistab see kindlasti Venemaa tegevust, eriti, kui soovitakse Ukrainale oma rahutingimusi peale suruda.