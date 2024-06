LAURI VAHTRE Kes tegi? – Ise tegi!

Piiramatu immigratsiooni õigustamine ja praktiseerimine, nn abieluvõrdsuse sätestamine teerullimeetodil, õigus ise oma sugu määrata, rassismi otsimine ja leidmine enam-vähem kõikjalt, «positiivse diskrimineerimise» printsiip jpm – kõik see on äärmuslus. Me lihtsalt oleme sellega harjunud, me enam ei märka, millise jampsiga on tegu. Oleme kõik pisut ajupestud, kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre (Isamaa).