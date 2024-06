Kaja Kallas kinnitas täna Postimehele, et uue valitsuse töös Reformierakonna nägemus ei muutu. Ka Kristen Michal rõhutas, et edasi minnakse vanaviisi. Väiksemad koalitsioonipartnerid teatasid vaguralt, kui vaimustav Reformierakonna juhtimisel senitehtu on.

See on muidugi briti huumor, elu on olnud kardinaalselt vastupidine. Pole kellelegi saladus, et Eesti on olnud nii valitsuse juhtimise kui ka koalitsiooni sisemiste vastuolude tõttu juba väga pikka aega valitsemiskriisis. Eesti inimesed on väsinud Reformierakonna juhtimisest, seda nii viisi kui poliitika sisu mõttes.