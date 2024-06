Vahur Luhtsalu Kas on jälle saabumas aeg Eesti asja ajamiseks?

Ajal, mil riigikogu poliitikud naudivad väljateenitud suvepuhkust, ärksamad kodanikud jälgivad hinge kinni pidades maailmas lahti rulluvaid sündmusi, püüdes ette aimata meid eesootava tuleviku piirjooni, ja üha ebapopulaarsem peaminister taandub aegluubis oma töökohalt koos eeldatava pehme maandumisega kõrgele ametipostile Euroopa Liidu võimustruktuurides, mõjub see kõik kui veider teatrietendus, pigem aga kui teleseriaal, meenutades mõneti 1988. aasta juunikuud omaaegses Eesti NSVs. Aeg, inimesed ja dekoratsioonid on erinevad, aga sisu on küllaltki sarnane, lisaks teatavale määramatusele, mis iseloomustab nii praegust kui ka toonast aega. Kas olen ainus, kes tajub siin teatavat déjà-vu'd?