Heigo Kaldra Riigi raha vedeleb palju avalikumalt kui rahva pangakontodel

Isegi põgusal vaatlusel leiab kohti, kus vedeleb raha piltlikult öeldes maas. Eestis on varimajanduse osakaal majanduses hinnanguliselt kuni 20 protsenti ehk paar miljardit eurot. Varimajandusega võitlus ei tähenda, et iga koerajalutaja ja kindakuduja tuleks üles otsida ja maksustada. Kui võtta sihiks näiteks Rootsi tase, kus varimajanduse osakaal on hinnanguliselt kuni kümme protsenti, tähendaks see Eesti puhul üle miljardi euro lisandumist maksustatavale majandustegevusele ja sadade miljonite ulatuses maksutulu üles korjamist varimajandusest.