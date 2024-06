OMAVALITSUSTEGELASED Hariduslepe pole osutunud võlukepikeseks, et leida õpetajatele palgaraha

Haridusleppest endast hakati aga rääkima õpetajate streigi ajal, sest töötüli lahendamisel otsustati, et lisaks palga alammäära kokkuleppimisele tuleb parandada õpetajate töötingimusi, sh palgatingimusi terviklikult, tagada töökohustuste ja tööaja täpsem regulatsioon ning lubatud palgatase. Eesmärk oli kahtlemata õilis ja vajalik, et õpetajaametit väärtustada, paraku ei selgunud kokkuleppest, milline saab olema õpetajate palk ja me hakkame läbi maksuraha seda finantseerima.

Veebruaris algasidki erinevate osapoolte vahel haridusleppe läbirääkimised, mille eesmärgiks oli esmakordselt Eesti ajaloos sõlmida nii-öelda pikaajaline hariduslepe. Õpetajate palgakasvuga seonduvas on seni lepitud kokku valitsuskomisjoni ja linnade ja valdade liidu vahelistel riigieelarve läbirääkimistel, õpetaja töö korraldusega seonduv on kirjas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning õpetaja karjäärimudeli kujundamiseks on nii õpetajatele kui ka koolijuhtidele ja koolipidajatele tööriist loodud ning see on õpetaja kutsestandard.