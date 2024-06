NÄDALA VASTAJA Ülo Pikkov usub, et Eesti film võidab järgmise kümne aasta jooksul kindlasti Oscari

Läheb kiirelt nagu ikka, paar filmiprojekti on parajasti töös ja nendega on omajagu tegemist. Lisaks on kohe-kohe algamas sisseastumiseksamid EKAsse ning mind ootab vähemalt mitukümmend vestlust noortega, kes tahaks oma tulevikku siduda animafilmide tegemisega.