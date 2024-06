Aimar Altosaar Möll Kaja Kallase lahkumise ümber

Peaministrid on seni Eestis vahetunud kolmel viisi: riigikogu valimiste järel, kui vahetub valitsuskoalitsioon, valitsusjuhi umbusaldamisel või kui enne tõenäolist umbusaldust ta ise tagasi astub. On olnud ka variant, kus peaminister ise on astunud tagasi nii valitsusjuhi kui ka erakonna esimehe kohalt, nagu tegi seda Andrus Ansip, kuid sellel puhul võis arvata, et lisaks väsimusele pikast ja edukaks peetud valitsusajast mõjutas tema otsust ka ees terendav eurovoliniku koht Euroopa Komisjonis. Tema lahkumine ei tekitanud erilisi turbulentse mujal kui Reformierakonnas endas, kui ootamatult sai esimeheks ja peaministriks Taavi Rõivas.

Tänase Eesti poliitikaelu kohta seda öelda ei saa, sest Kaja Kallase nomineerimist Euroopa Liidu kõrgeks välisesindajaks saadab poliitiline kakofoonia nii Reformierakonnas kui ka koalitsioonis, kuid ka opositsioonis on teatavasti väga rahutu. Reformierakonna ülisuur võit riigikogu valimistel on loonud küll valitsuse, mis näib püsivat, kuid vähemalt aasta aega on kohalikku poliitikaelu mõjutamas Euroopa Liidu suur poliitika, sest esmakordselt on eestlasel asja tippametikohtade jagamisse ning näib, et meie peaminister on võtnud seda perspektiivi tõsisemalt kui valitsuse juhtimist kodumaal.